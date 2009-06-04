В Симферополе после капитального ремонта открыли бульвар Франко

В Симферополе, в преддверии 225-летия города, сегодня после капитального ремонта торжественно открыли бульвар им. Франко

Как сообщает пресс-служба мэрии, капремонт обошелся в 4,2 млн. грн.

Ремонтировать бульвар начали в ноябре 2008 года.

Поменяли асфальтовое покрытие, заменили бортовой камень, отремонтировали тротуары, нанесли дорожную разметку, установили дорожные знаки.

Кроме того, на бульваре установлены ограждения, скамейки и урны, сделано наружное освещение.