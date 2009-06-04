В Симферополе после капитального ремонта открыли бульвар Франко
13:58, 04 июня 2009Крым
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Потрачено 4,2 млн. грн.
В Симферополе, в преддверии 225-летия города, сегодня после капитального ремонта торжественно открыли бульвар им. Франко
Как сообщает пресс-служба мэрии, капремонт обошелся в 4,2 млн. грн.
Ремонтировать бульвар начали в ноябре 2008 года.
Поменяли асфальтовое покрытие, заменили бортовой камень, отремонтировали тротуары, нанесли дорожную разметку, установили дорожные знаки.
Кроме того, на бульваре установлены ограждения, скамейки и урны, сделано наружное освещение.
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