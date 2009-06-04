Стартовала украинская версия Google News

Компания Google объявила о запуске в Украине новостийного сервиса Google News - http://news.google.com.ua/

Как сообщает Телекритика, Google News - новостийный агрегатор, что собирает заголовки новостей с информационных сайтов и позволяет пользователям формировать тематические подборки. Сервис предоставляет пользователям новости из более чем 300 украинских источников на украинском и русском языках. Пользователи пересматривают несколько ключевых предложений новостийного материала, а для пересмотра полного текста переходят на сайт первоисточника.

Украинская версия стала 49-й региональной версией Google News; сервис работает на 25-ти языках.