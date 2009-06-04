Стартовала украинская версия Google News
13:55, 04 июня 2009Крым
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Новости из более чем 300 источников
Компания Google объявила о запуске в Украине новостийного сервиса Google News - http://news.google.com.ua/
Как сообщает Телекритика, Google News - новостийный агрегатор, что собирает заголовки новостей с информационных сайтов и позволяет пользователям формировать тематические подборки. Сервис предоставляет пользователям новости из более чем 300 украинских источников на украинском и русском языках. Пользователи пересматривают несколько ключевых предложений новостийного материала, а для пересмотра полного текста переходят на сайт первоисточника.
Украинская версия стала 49-й региональной версией Google News; сервис работает на 25-ти языках.
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