Министров внутренних дел стран СНГ примут в артековцы

В пятницу, 5 июня, министров внутренних дел стран-участниц Содружества независимых государств собираются принять в «артековцы».

Как сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму, в рамках очередного заседания Совета министров внутренних дел стран СНГ, которое проходит в автономии, главы делегаций посетят Международный детский центр «Артек».

«В честь гостей пройдет торжественная линейка, на которой министров внутренних дел СНГ торжественно примут в "артековцы"», - говорится в сообщение.

Министры подарят детям подарки. Со своей стороны администрация «Артека» передаст МВД стран СНГ бесплатные путевки для детей погибших сотрудников милиции (полиции). Количество путевок в информации не уточняется.

Напомним, сегодня в Ялте открылось очередное заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ.