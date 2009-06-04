Парламент реорганизовал «Массандру» в госконцерн

Верховная Рада Украины приняла Закон «О структуре, полномочиях и особенностях правового и экономического режима имущественного комплекса Национального производственно-аграрного объединения «Массандра».

Как передает корреспондент УНИАН, за него проголосовали 340 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра» – это государственное уставное объединение предприятий в форме концерна, который является правопреемником производственно-аграрного объединения «Массандра», на баланс которого передается все имущество, которое принадлежало производственно-аграрному объединению «Массандра».

НПАО «Массандра» относится к сфере управления Кабинета Министров Украины. Отдельные полномочия по управления НПАО «Массандра» и предприятий, которые входят в его состав, могут быть делегированы в установленном законом порядке центральному органу исполнительной власти.

НПАО «Массандра» создано на базе Главного завода марочных вин «Массандра», оно основано для координации производственной, научной, коммерческой и других видов деятельности для решения общих экономических и социальных задач государственных предприятий, которые входят в состав объединения.

В состав НПАО «Массандра» входят государственные предприятия «Ливадия», «Гурзуф», «Таврида», «Алушта», «Малореченское», «Морское», «Веселовское», «Судак» и «Приветное».

Предприятия, которые входят в состав «Массандры», объединены в концерн на основе финансовой зависимости от НПАО, которое централизует функции научно-технического и производственного развития, инвестиционной, финансовой, внешнеэкономической и других видов деятельности.

НПАО «Массандра» действует на основе данного закона и устава, который утверждается Кабмином.

Генеральный директор НПАО «Массандра» назначается на должность и освобождается от должности правительством Украины. Руководители предприятий, которые входят в состав НПАО, назначаются на должность и освобождаются от должности гендиректором объединения.

Предприятия, которые входят в состав НПАО «Массандра», не имеют права без согласия объединения выходить из его состава, объединять на добровольных началах свою деятельность с другими субъектами хозяйствования и принимать решение о прекращении своей деятельности.

В законе отмечено, что в имущественный комплекс «Массандры» входят: земля, которая находится в постоянном пользовании НПАО и предприятия, которые входят в его состав; все материальные и невещественные активы (объекты имущественного комплекса), которые находятся на балансе предприятий НПАО «Массандра» и закреплены государством за ними на праве хозяйственного ведения или приобретены за счет бюджетных средств, средств от финансово-хозяйственной деятельности и другим образом, не запрещенным законом.

Законом предусмотрены особенности отчуждения объектов имущественного комплекса Национального производственно-аграрного объединения «Массандра».

Запрещается принимать решение об изъятии (выкупе), изменении целевого назначения (использовании) земель, предоставленных в постоянное пользование НПАО «Массандра» и предприятиям, которые входят в его состав, а также о прекращении права постоянного пользования такими землями, в течение пяти лет со дня вступления в силу данным законом.

Также вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве НПАО «Массандра» и предприятий, которые входят в его состав, сроком на пять лет со дня вступления в силу данным законом.