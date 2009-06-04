Луценко настаивает на установке видеокамер в банках

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО называет безответственным нежелание профильного комитета Верховной Рады законодательно обязать установление видеонаблюдения в банковских и других учреждениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после открытия заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ в Ялте.

«К сожалению, вчера профильный комитет Верховной Рады снова отклонил соответствующий законопроект. Для меня это является проявлением безответственности за судьбу многих людей и нежеланием сотрудничать или помогать МВД в противодействии грабежам и разбоям, которые в нынешней экономической ситуации объективно будут увеличиваться, и без видеонаблюдения не всегда оперативная удача будет находиться на нашей стороне», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом министр отметил, что взрывы в Ощадбанке в Мелитополе являются свидетельством «крайней необходимости установления видеонаблюдения во всех банковских учреждениях, детских заведениях, включая школы, и в местах концентрации денег, имею в виду игорные заведения».