Луценко возглавил милиционеров СНГ

Очередное заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ, в котором принимают участие руководители 10 силовых ведомств стран Содружества, открылось сегодня в Ялте.

Как передает корреспондент УНИАН, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отметил, что проведение этого саммита в Ливадийском дворце является неслучайным, поскольку его стены в свое время стали символами мира и укрепления мирных взаимоотношений между странами.

Он напомнил, что именно в Ливадийском дворце в 1945 году проходила встреча тройки лидеров союзнических государств - СССР, США и Великобритании. «Я уверен, что вопрос и решения, которые будут приняты на заседании, пойдут на пользу безопасности наших граждан в мирное время», - сказал министр.

Также на открытии заседания Ю.ЛУЦЕНКО были переданы полномочия председателя заседания от министра внутренних дел Российской Федерации Рашида НУРГАЛИЕВА.

В интервью журналистам Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что сегодня в повестке дня заседания девять вопросов. «Речь будет идти о деятельности совместного антитеррористического центра, о координации работы в борьбе с наркотиками и в борьбе с торговлей людьми, о противодействии организованной преступности. Предусмотрено подписание совместных решений, а также будет подписано двустороннее обновленное соглашение между МВД Украины и МВД Российской Федерации», - сказал министр.

При этом он отметил, что эти дискуссии являются чрезвычайно важными. «Я считаю, что сама атмосфера, именно обсуждения являются намного важнее, чем сами документы», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам министра, также будет подписано и конкретные планы деятельности силовых ведомств стран СНГ во всех направлениях сотрудничества.