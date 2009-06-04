Жителей Евпатории призвали помочь в создании музея памяти

Мэр Евпатории Андрея ДАНИЛЕНКО призвал горожан помочь в создании музея памяти на территории Красной горки.

Там, где в настоящее время расположен мемориал «Красная горка», в годы Второй мировой войны фашисты расстреляли более 12 тысяч местных жителей.

«Самое главное – не только построить здание музея, а создать его экспозицию, наполнить информационно. Предстоит огромная работа по поиску архивных материалов, документов. Силами одних лишь специалистов сделать это невозможно. Нужна помощь евпаторийцев, которые располагают информацией о событиях тех лет, необходимы свидетельства очевидцев, письма, воспоминания, личные вещи», – отмечает А.ДАНИЛЕНКО в обращении к жителям Евпатории.

Он призвал горожан пересмотреть свои домашние архивы и перелистать старые альбомы. «Любая информация может оказаться полезной и востребованной», – сказал мэр Евпатории.

А.ДАНИЛЕНКО пригласил к сотрудничеству общественные организации, трудовые коллективы. «Давайте все вместе поучаствуем в этом нужном и благородном деле», – сказал он.

«Сохраним память о войне для наших потомков», – добавил мэр Евпатории.

Работу по сбору материалов будут вести городской краеведческий музей (ул. Дувановская, 11. Телефон – 62681) и совет ветеранов войны, труда и воинской службы (пр. Победы, 22. Телефон – 41056).