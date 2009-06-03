От Балоги начал откалываться Севастополь

В Севастополе 10 из 11 членов совета Нахимовской районной организации партии «Единый Центр» написали заявления о выходе из партии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Нахимовской партийной организации, член политсовета ЕЦ, депутат горсовета Севастополя и лидер депгруппы «Единый Центр» Алексей КИСЕЛЕВ.

По его информации, еще две недели назад политсовет Севастопольской организации ЕЦ принял резолюцию, в которой «четко высказал свою позицию в поддержку Сергея КУНИЦЫНА, как заместителя лидера партии, и которого центральный орган исключил из рядов «Единого Центра».

Сегодня, сказал А.КИСЕЛЕВ, «вопрос был обсужден на расширенном заседании совета Нахимовской райорганизации партии «Единый Центр», и мы приняли решение о выходе из партии в полном составе. Присутствовавшие представители других районных организаций партии поддержали наше решение, что мы отразили в протоколе».

«Каждый из нас написал заявление о своем выходе из партии, и мы приняли решение передать наши заявления для регистрации в орготдел городской организации партии», - сказал А.КИСЕЛЕВ.

При этом он добавил, что один член совета Нахимовской райорганизации отсутствовал на заседании по уважительной причине - находится в командировке.

Кроме того, заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Дмитрий БАЗИВ сообщил УНИАН, что сегодня также зарегистрировал свое заявление о выходе из «Единого Центра».