В ресторанах Крыма обеспеченность местами выше нормы в 2,9 раза

Обеспеченность посадочными местами в заведениях ресторанного хозяйства в Крыму превышает норму в 2,9 раза.

Об этом сообщил председатель Республиканского комитета по торговле и защите прав потребителя Владимир ЛЫСЕНКО сегодня на коллегии в Симферополе.

По его данным, в городах Крыма созданы 2720 заведений ресторанного хозяйства на 114 тысяч посадочных мест, в сельской местности 1740 заведений – на 73 тысяч посадочных мест. «Что на 9% выше уровня 2008 года, – сказал глава Рескомитета по торговле. – Обеспеченность посадочными местами в заведениях ресторанного хозяйства в Крыму превышает норматив в 2,9 раза».