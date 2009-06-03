Крымские набережные – сплошной торговый ряд

В курортный сезон 2009 года в крымской автономии будет дополнительно работать более 12 тысяч объектов мелкорозничной и выносной торговли, сообщил председатель Республиканского комитета по торговле и защите прав потребителя Владимир ЛЫСЕНКО сегодня на коллегии в Симферополе.

«Дополнительно к стационарной торговой сети в период курортного сезона будут функционировать более 12 тысяч объектов мелкорозничной и выносной сети», – сказал он. В том числе – 8,6 тысяч объектов по реализации продовольственных товаров (кваса, мороженого, продукции общепита, сувенирной продукции и др.).

«Открытие дополнительных объектов позволяет максимально приблизить товар и услуги к потребителю», – отметил В.ЛЫСЕНКО.

Вместе с тем, подчеркнул он, зачастую стремление приблизить товар ближе к покупателю «вступает в противоречие со здравым смыслом». «Уже не раз на пляжах и в стометровой зоне, в парках южного побережья, поселках осуществляли деятельность объекты торговли и общественного питания без учета элементарных санитарных норм и правил экологических требований», – заявил председатель Рескомитета по торговле. По его мнению, это, по меньшей мере, упущение руководителей поссовет и городских председателей.

«Набережные практически превращены в сплошной торговый ряд. Моря из-за дыма практически не видно. В парках и поселков, и городов такое нагромождение выносной торговли, что создает полное отсутствие окружающей природы», – добавил В.ЛЫСЕНКО.