Погода в Украине на четверг

В четверг в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

В западных, северных, Винницкой областях небольшой кратковременный дождь (днем местами); температура ночью 5-10°, днем 14-19°, в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, сообщили в Укргидрометцентре.

На остальной территории дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 11-16°, днем 20-25°. Ветер в Украине западный, юго-западный, 7-12 м/с.

В Киевской области - небольшой кратковременный дождь (днем местами). Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 14-19°. В Киеве температура ночью 8-10°, днем 17-19°.