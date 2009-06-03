В Крыму делец разобрал на стройматериалы имущество шахты

Прокуратура Судака передала в суд уголовное дело в отношении частника, который, арендовав строение предприятия «Шахта им. Засядько» площадью более трех тысяч квадратных метров в селе Переваловка, разобрал его на стройматериалы, которые затем подарил и продал, а выручку присвоил.

Специалисты оценили причиненный присвоением государственного имущества ущерб в 214 тысяч гривен, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

В ходе досудебного следствия арендатор возместил всю сумму ущерба.

Дельцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, - присвоение, растрата чужого имущества.