В Крыму делец разобрал на стройматериалы имущество шахты
15:29, 03 июня 2009Крым
0 0
Подарил, продал, присвоил
Прокуратура Судака передала в суд уголовное дело в отношении частника, который, арендовав строение предприятия «Шахта им. Засядько» площадью более трех тысяч квадратных метров в селе Переваловка, разобрал его на стройматериалы, которые затем подарил и продал, а выручку присвоил.
Специалисты оценили причиненный присвоением государственного имущества ущерб в 214 тысяч гривен, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
В ходе досудебного следствия арендатор возместил всю сумму ущерба.
Дельцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, - присвоение, растрата чужого имущества.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter