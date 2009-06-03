Джип врезался в столб в Крыму: два человека погибли (фото)

Два человека погибли, еще один получил травмы в результате столкновения джипа Infiniti со столбом освещения в Евпатории (Крым).

Как сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС, информация о дорожной аварии поступила к спасателям сегодня утром.

В результате ДТП люди оказались заблокированными в автомобиле. Бойцы МЧС, чтобы достать пострадавшего и тела погибших, с помощью специнструмента разрезали кузов машины.

По данным пресс-службы крымского управления, погибли водитель и пассажир джипа, еще один пассажир доставлен в реанимационное отделение больницы. «Его состояние – тяжелое», отметили спасатели.

Фото пресс-службы ГАИ Крыма