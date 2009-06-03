США не готовы открыть консульство в Крыму

Соединенные Штаты Америки пока не готовы открыть свое консульство в Крыму, заявил журналистам в Симферополе временно поверенный в делах США в Украине Джеймс ПЕТТИТ.

«Пока мы не готовы открыть консульство. Я думаю, что это не скоро будет», – сказал он.

Д.ПЕТТИТ подчеркнул, что без желания крымских властей дипломатическая структура не будет создана. «Конечно, мы никого не будем заставлять. Если действительно с крымской стороны не желают нашего присутствия, тогда мы поищем, может быть, другой город для открытия консульства. Конечно, мы не хотим быть там, где мы не желаемы», – сказал временно поверенный.

Вместе с тем, по его мнению, среднестатистический крымчан заинтересован в развитии отношений с Соединенными Штатами и другими странами мира.

Д.ПЕТТИТ считает: США следовало бы лучше объяснить жителям Крыма, что они хотели бы открыть на полуострове. «Это мы виноваты в том, что объяснения неясные, что люди не понимают», – заявил временно поверенный.

Дипломат отметил, что жители автономии, вероятно, с подозрением относятся к самому термину American Presence Post, используемому Государственным департаментом США. «Все спрашивают, что такое пост американского присутствия. Думают, может быть, это штаб-квартира ЦРУ или какая-то натовская база. Зря беспокоятся», – заверил Д.ПЕТТИТ. По его данным, такие посты США созданы во многих странах мира, в том числе – в Японии, Франции, Германии.

Временно поверенный сообщил, что «по международному закону и по Венской конвенции это (пост присутствия) то же самое, что консульство».

Он отметил, что создавать новые консульства «очень-очень дорого». В случае нехватки средств на создание полноценного консульства США открывают посты присутствия. «Когда денег не хватает на настоящие консульства, иногда идем на компромисс и открываем сначала так называемый пост американского присутствия», – пояснил Д.ПЕТТИТ.

Вместе с тем, подчеркнул он, для Штатов желательно открытие в Крыму «стопроцентного консульства». Оно могло бы выдавать визы, оказывать услуги находящимся в автономии американцам, развивать отношения с крымчанами в политической, экономической и культурной сферах.

Временно поверенный в делах США в Украине сообщил, что в ходе своих встреч с руководством автономии пытается объяснить планы Америки. «Но пока не могу сказать, будет ли консульство и когда будет», – добавил дипломат.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года Украина и США подписали в Вашингтоне Хартию о стратегическом партнерстве. В документе, в частности, отмечалось, что Украина приветствует намерение США организовать американское дипприсутствие в Симферополе.

18 февраля 2009 года крымский парламент выступил с обращением к высшему руководству Украины, в котором просил воздержаться от открытия офиса США. Депутаты заявили, что решение о создании диппредставительства принято «без учета государственных гарантий» в отношении статуса и полномочий автономной республики и воспринято большинством крымчан как провокационное.