Посол США в Украине будет назначен до конца лета

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине будет назначен до конца лета, прогнозирует временный поверенный в делах США в украинском государстве Джеймс ПЕТТИТ.

«Я думаю, что это (назначение) довольно скоро будет. Что значит скоро? Будем надеяться, что до конца лета. Если позднее – значит, я ошибся», – сказал Д.ПЕТТИТ журналистам в Симферополе.

По словам дипломата, новая администрация США «только начинает» назначать послов. «Много послов нет пока. И это нормально. Когда вступает новая администрация, тогда начинается длительный бюрократический процесс назначения и подтверждения послов», – отметил временный поверенный.

Д.ПЕТТИТ сообщил, что сейчас «активно обсуждается» ряд кандидатур на должность Посла США в Украине. «Я, конечно, не могу называть тех кандидатов, которые готовятся. Я могу сказать, что есть список людей, которые уже официально выразили свой интерес. Из них я знаю некоторых, не всех, и я уверен, что любой будет прекрасным представителем нашей страны», – сказал дипломат.

Он также заявил, что у Вашингтона существует «огромный интерес» к Украине.