Курортникам хватит крымских фруктов

В курортный сезон в Крыму не будет проблем с насыщением рынка фруктами и виноградом местного производства, уверяет спикер автономии Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Мы выращиваем в достаточном количестве для того, чтобы можно было обеспечить отдыхающих в период курортного сезона виноградом и фруктами», - сказал он.

Вместе с тем, отметил А.ГРИЦЕНКО, ряд агропредприятий понесли убытки из-за апрельских заморозков. «Для садов прямые убытки составили порядка 20 миллионов гривен, а упущенный доход – порядка 156 миллионов. В основном – это косточковые виды фруктов, – подчеркнул глава парламента автономии. – Проблема, связанная с заморозками, есть для аграриев, для конкретных предприятий. Что касается насыщения рынка, то проблем с фруктами крымского производства не будет».

На прошлой неделе министр аграрной политики Крыма Павел АКИМОВ заявил: «Мы сегодня уже имеем 187 миллиона убытка по морозам апреля. У нас практически не будет косточковых в этом году».