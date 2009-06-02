За сокрытие двойного гражданства будут давать до 5 лет тюрьмы?

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об ответственности за сокрытие факта пребывания в гражданстве другого государства или обретения такого гражданства)”.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 235 из 437 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины новую статью "Сокрытие множественного гражданства". Неуведомление в течение установленного законом срока гражданином Украины какого-либо из государственных органов, принимающих участие в решении вопросов гражданства, о факте пребывания или обретения гражданства (подданства) другого государства (государств), – наказывается ограничениям свободы сроком до пяти лет или штрафом в размере десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.