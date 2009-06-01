Налоговая выходит в Крыму на летнюю охоту

В курортных регионах Крыма начинаются усиленные проверки субъектов хозяйствования, которые предоставляют отдыхающим услуги по проживанию, питанию и обслуживанию.

«Проверки будут проводиться с учетом специфики инфраструктуры курортных регионов: в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни», - говорится в сообщении пресс-службы крымской налоговой.

Для проведения операции «Курорт-2009» в налоговых органах Крыма созданы более 20 мобильных групп.

Цель операции - выявить нарушения в предпринимательской деятельности и «заставить налогоплательщиков заплатить государству то, что положено по закону».

Одним из приоритетных направлений в работе подразделений будет выявление домовладений, используемых для оказания услуг по размещению отдыхающих.