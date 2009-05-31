Тимошенко занялась празднованием юбилея ботанического сада в Крыму

Создан оргкомитет

Кабинет министров Украины утвердил мероприятия по подготовке и празднованию 200-летия основания Никитского ботанического сада – Национального научного центра. Текст распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на правительственном портале. Оргкомитет возглавил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК. Правительство поручило Минагрополитики вместе с Украинской академией аграрных наук и оргкомитетом в двухмесячный срок разработать и подать Кабмину проект плана мероприятий по празднованию в сентябре 2012 года 200-летия основания Никитского ботанического сада.

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