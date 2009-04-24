Чиновникам приказали заняться Симферопольским водохранилищем

Прокуратура требует от ответственных структур принять меры для нормального содержания водоохранной зоны Симферопольского водохранилища.

По результатам прокурорской проверки возбуждены дисциплинарные производства в отношении должностных лиц Салгирского межрайонного управления водного хозяйства, Симферопольского лесоохотничьего хозяйства и Добровского сельсовета.

На территории вокруг водохранилища складируются отходы, а разведение костров в неустановленных местах стало причиной пожара, который уничтожил 71 дерево. Ущерб составил 9 тысяч гривен, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.