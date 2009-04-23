Россия не согласится, чтобы у Ростова стояли чужие корабли

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН считает, что для установления морской границы между Украиной и Россией в Азовском море нужна добрая воля двух государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам посла, Азовское море и Керченский пролив принадлежат только двум государствам, поэтому нормы и правила относительно морских границ, действующие во всем мире, не совсем подходят для установления украинско-российской морской границы.

В.ЧЕРНОМЫРДИН уточнил, что во времена президентства Леонида КУЧМЫ по Азовскому морю были достигнуты договоренности, и вопрос по Керченскому проливу тоже был почти решен, но новая президентская администрация внесла свои коррективы.

"Переговоры будут идти. Когда они завершатся, мне трудно сказать - для этого нужна добрая воля двух государств", - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

В то же время посол выразил свое мнение о морской границе в Керченском проливе. "Россия никогда не согласится с тем, чтобы у Ростова стояли чужие корабли. И это должны все понимать", - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.