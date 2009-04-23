Крымский Рух предлагает разогнать нынешний парламент автономии

Председатель Крымской организации Народного Руха Украины, депутат Верховной Рады Крыма Леонид ПИЛУНСКИЙ предлагает провести внеочередные выборы парламента автономии.

Он заявил, что депутаты крымского парламента нынешнего созыва слишком заполитизированы и не занимаются решением проблем населения автономии.

Так, по мнению Л.ПИЛУНСКОГО, 22 апреля парламент Крыма принял «странные и бессмысленные акты». «В частности, решение о недопущении агитации фашизма, которого в Украине нет», - отметил он.

Представитель Руха считает, что «Украина должна для себя решить: нужна ей антиукраинская болезнь или не нужна, то есть необходимо провести внеочередные выборы депутатского корпуса Верховной Рады АРК». «Возможно, нужно набрать новых депутатов, которые что-то изменят. Нельзя допустить продолжение работы парламента этого созыва, ведь он слишком заполитизирован», - сказал Л.ПИЛУНСКИЙ.

Лидер крымского Руха считает, что действия парламентариев «являются войной против Украины», поскольку они не занимаются возложенными на них функциями: улучшением жизни крымчан, повышением качества курортного обслуживания и т.д.