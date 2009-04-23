Украинцы боятся собственной власти больше, чем США и РФ вместе взятых

Украинцы отмечают ухудшение состояния национальной безопасности Украины в информационной, энергетической, оборонной сферах.

Об этом говорится в сообщении Центра Разумкова, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, сегодня Центр в рамках Сети партнерства Украина-НАТО провел профессиональную дискуссию “Политика национальной безопасности Украины в современных условиях” с участием представителей органов государственной власти, научных институтов и независимых экспертов. Обсуждались вопросы, касающиеся наиболее актуальных вызовов безопасности Украины и приоритетных направлений политики национальной безопасности. При этом большинство экспертов отметили существенное ухудшение состояния национальной безопасности Украины, в первую очередь, в информационной, энергетической, оборонной сферах.

Одной из самых актуальных проблем, по мнению большинства экспертов, является неэффективность деятельности государственной власти и потеря доверия граждан к политикам и органам власти.

Такие выводы совпадают с мнением граждан. По результатам социологического исследования Центра Разумкова, проведенного в апреле этого года, от 75,8% до 85,8% опрошенных считают себя незащищенными от крупных стихийных бедствий, террористических актов, военной агрессии, техногенных катастроф, попыток отчуждения собственности, эпидемических заболеваний.

Оценивая актуальность внутренних и внешних источников угроз безопасности Украины, приблизительно половина (50,6%) опрошенных граждан считают, что главная угроза исходит от власти. Уровень такой угрозы значительно выше, чем уровень внешних угроз, исходящих от НАТО (30,9%), США (27,6%), России (21,4%). Еще один внутренний фактор – противостояние между регионами Украины – несет, по мнению граждан, такую же опасность для страны, как и международный терроризм (35,6% и 36,7% соответственно).

По сравнению с октябрем в 2006 г. часть граждан, которые видят главную угрозу Украине в "родной" власти увеличилась на 10,6%; число тех, кто "боится" НАТО уменьшилось на 6%, а США – на 9,2%. Баланс положительных и отрицательных ответов относительно России несколько ухудшился: на 3,4% выросла часть опрошенных, которые воспринимают большого соседа как угрозу Украине тогда как практически не изменилась часть тех, кто придерживается противоположного мнения.

Виденье гражданами лучшей модели обеспечения национальной безопасности Украины, как и ранее, существенно отличается от официальной позиции государства. Лишь 13% опрошенных считают, что Украина "должна стать членом НАТО", что на 3,2% меньше, чем в 2006 г. На 8,2% увеличилась часть сторонников присоединения к оборонному союзу с участиес России и стран СНГ. Наблюдается четкая тенденция к снижению числа сторонников внеблоковой политики и политики нейтралитета. Число тех, кто видит Украину внеблоковым государством уменьшилось за последние три года почти на 10%.

Исследования проведены социологической службой Центра Разумкова 19-26 октября 2006 г. и 4-8 апреля 2009 г. во всех регионах Украины. Опрошены, соответственно, 2006 и 2010 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.