294 земучастка площадью почти 39 га выделил в I квартале Симферополь

В I квартале 2009 года городской совет Симферополя выделил гражданам, предпринимателям и предприятиям 294 земельных участка.

По данным Комитета по управлению земельными ресурсами горсовета, 179 земучастков общей площадью 13 га предоставлено в собственность граждан для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений.

4 участка общей площадью 0,0080 га предоставлено в собственность граждан для строительства и обслуживания гаража, 40 участков (1,4 га) - для ведения садоводства.

66 земучастков общей площадью 19,67 га предоставлено в аренду для осуществления предпринимательской деятельности для обслуживания и эксплуатации объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности субъектов предпринимательской деятельности; 5 участков общей площадью 4,9 га - в постоянное пользование предприятиям и организациям государственной и коммунальной формы собственности.

В январе-марте проданы 2 земучастка общей площадью 0,1260 га, занятых объектами недвижимого имущества, находящихся в собственности субъектов предпринимательской деятельности.

Кроме того, в Перечень земельных участков несельскохозяйственного назначения, занятых объектами недвижимого имущества, подлежащих продаже в 2009 году, включены 2 участка общей площадью 0,0694 га.