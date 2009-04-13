Симферопольскому мажору на Bentley таки предъявили обвинение

Сыну депутата горсовета Симферополя Виталию ФАЙНГОЛЬДУ выдвинули обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 268 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Об этом сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Ночью 16 сентября 2008 года в районе железнодорожного вокзала Симферополя произошла авария с участием мотоцикла Suzuki и автомобиля Bentley. Машиной управлял В.ФАЙНГОЛЬД. От удара мотоцикл разорвало на куски, после чего Bentley продолжил неуправляемое движение и столкнулся еще с двумя автомобилями. В результате ДТП погибла водитель мотоцикла – 25-летняя байкер Анна Мишуткина. У нее осталась малолетняя дочь.

Обвинение В.ФАЙНГОЛЬДУ выдвинуло следственное управление Главного управления МВД Украины в Крыму.

В ходе расследования дорожно-транспортного происшествия были назначены многоэпизодные экспертизы. Они показали, что в действиях водителя «Бентли» был ряд нарушений Правил дорожного движения, а скорость автомобиля на момент аварии составляла 171 км/час.

Это уголовное дело объединено с еще одним. В 2006 году прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту хулиганских действий группы лиц года в кафе «Два капитана» в Симферополе. Инцидент в баре произошел в мае 2002 года. Следствие установило, что В.ФАЙНГОЛЬД в сопровождении двух человек, будучи в нетрезвом состоянии, отказался оплатить за вход в «Два капитана» и набросился на кассира. Когда охранники попытались успокоить хулиганов, те применили электрошокер и газовый баллончик. После этого они отобрали у охранников резиновые дубинки и стали их избивать.

Досудебное следствие в этом деле в отношении лиц, которые сопровождали ФАЙНГОЛЬДА, завершено. Сейчас им выдвинуты обвинения, подозреваемые знакомятся с материалами уголовного дела.

Вместе с тем действия ФАЙНГОЛЬДА были выделены в отдельное производство, дело, возбужденное в отношении него, объединено с делом о ДТП.