Суд отменил решение о праве собственности на самострои в Алуште

Высший хозяйственный суд Украины отменил решение о признании права собственности за лечебно-оздоровительным центром «Демерджи» на самовольно построенные здания в Алуште (Крым) без принятия их в эксплуатацию.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Речь идет о самовольно возведенных зданиях оздоровительного комплекса общей площадью 4,9 тыс. кв. м.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, под отмененным ВХСУ решением имеется в виду решение Хозяйственного суда Крыма от 26 июня 2008 года по иску центра к исполкому Алуштинского горсовета и Ялтинского городского Бюро регистрации и технической инвентаризации.

Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО на днях в интервью газете «Голос Украины» заявил, что, признав право собственности за лечебным центром на самовольно построенные здания без принятия их к эксплуатации, была «подвергнута опасности жизнь граждан, которые будут отдыхать в этом комплексе».