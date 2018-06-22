Что и с чем едят украинцы

В нынешнем году Всемирный день потребителя, который отмечается 15 марта, проводится под лозунгом «Противодействие продвижению на рынке нездорового питания для детей». Проблема популярности среди подрастающего поколения нездоровой пищи – уличной, быстрой, получившей во всем мире название «джанк фуд» (junk-food, англ. «еда – мусор») – чрезвычайно актуальна для всех стран, в том числе и для Украины.

О продуктах питания, генетически модифицированной продукции, транс-изомерах в жирах, маркировке и биобезопасности в интервью агентству УНИАН рассказал Владимир СЕМЕНОВИЧ – начальник испытательного центра Украинского научно-методического центра подтверждения соответствия и испытаний пищевой продукции в системе Укрметртестстандарта.

- Владимир Константинович, на сегодня очень много говорится о генетически модифицированной продукции, как в мире решается вопрос безопасности потребителя?

- Безопасность генетически модифицированных организмов на сегодня не доказана Всемирной организацией охраны здоровья. Каждая страна проблему возможных рисков от применения ГМО решает по-своему. Первая позиция – так называемая американская, которая базируется на активной поддержке и широком использовании и экспорте трансгенных растений. Там утверждают, что ГМ продукция безопасна для потребителей, однако именно в США становятся все более популярными магазины с экологически чистой продукцией, рассчитанной на покупателей, которые могут платить в 3-4 раза больше, в сравнении с генетически модифицированной.

Вторая позиция – европейская, более критическая. В странах-членах ЕС, а также в России действует достаточно отрегулированная правовая база, которая регламентирует контроль распространения ГМО. Он включает экспертизу оценки безопасности, регистрацию линий трансгенных растений и пост-регистрационный мониторинг пищевых продуктов на содержание ГМО. Мониторинг, в первую очередь, направлен для обеспечения безопасности потребителя. Кроме того, исходя из принципа осторожности, мониторинг контролирует правильность маркировки продукции, которая содержит ГМО, с целью информирования потребителя и предоставления ему возможности осознанного выбора. Законодательство ЕС и России, в котором учтены положения Картахенского протокола (Картахенский протокол о биобезопасности принят ООН в 2000 году, подписали 177 стран, в том числе и Украина), предусматривает обязательную маркировку на этикетках товаров наличия в них генетически измененных организмов. И это относится ко всем случаям, когда в составе продуктов такие организмы составляют более 0,9%. И не имеет значения, входят ГМО в состав красителей, или вкусовых добавок, консервантов, или в основной продукт.

- А как в Украине решается проблема с ГМО?

- 31 мая 2007 года Верховная Рада приняла закон «О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов», который не был принят депутатами трех предыдущих созывов ВР. Эксперты Всеукраинской экологической лиги, проанализировав положения документа, оценили его негативно. Он не отвечает международным соглашениям, нарушает закон о защите прав потребителей, а также качестве и безопасности пищевых продуктов, ни в одной из его статей не идет речь о необходимости маркировки источников ГМО.

Но ситуация заставила к этому вопросу снова вернуться. И 18 февраля 2009 года Постановлением Кабмина утвержден порядок, который предусматривает государственную регистрацию источников ГМО в пищевых продуктах, косметических и лечебных средствах. Госрегистрацию проводит МОЗ. Но и тут не все совершенно. Порядок не устанавливает границу маркировки и порядок этикетирования пищевых продуктов, которые содержат ГМО. На сегодня Госпотребстандартом разработан нормативно-правовой документ, которым предусматривается маркировка продукции, в которой процентное содержание ГМО находится в пределах от 0,9 % и выше. Документ согласован с профильными министерствами и ведомствами, кроме Минюста, который настаивает на обозначении наличия в пищевых продуктах любого количества ГМО. Такой подход противоречит европейским и российским нормам, где пороговый уровень содержания ГМО в пищевых продуктах составляет 0,9%.

- Как на деле осуществляется мониторинг продукции и о чем он свидетельствует?

- В Укрметртестстандарте в 2006 году была создана лаборатория молекулярно-генетических исследований для мониторинга продовольственного сырья и пищевой продукции по качественному и количественному содержанию ГМО. Лаборатория аккредитована Национальным агентством аккредитации Украины, для подтверждения компетентности измерений лаборатория каждый год принимает участие в международных раундах сравнительных испытаний.

Так вот, этой лабораторией при испытаниях были выявлены ГМО в соевом и кукурузном зерне, которое является сырьем для многих продуктов питания и, как следствие, в сосисках, вареной колбасе, ветчине, пельменях, кашах быстрого приготовления, конфетах, шоколаде и др.

Наличие ГМО было установлено также в детском питании как отечественного, так и зарубежного производства, что нарушает требования закона «О детском питании». При проведении исследований продовольственного сырья и пищевой продукции на содержание ГМО мы отмечаем следующую тенденцию. Основными заказчиками исследований являются украинские производители, которые экспортируют свою продукцию в Белоруссию, Россию и страны ЕС, т.е. те страны, где введена обязательная маркировка продукции, содержащая ГМО. И если установлено, что ГМО в продукции превышают 0,9%, то такая продукция не экспортируется, а, вероятнее всего, остается на территории Украины.

- В 80-х годах прошлого столетия была установлена и доказана опасность для людей транс-изомеров в растительных жирах и жиросодержащих пищевых продуктах. Чем опасны транс-изомеры и какие нормы по их содержанию приняты в Украине?

- Транс-изомеры ненасыщенных жирных кислот (ТИЖК образуются при изготовлении твердых растительных жиров путем гидрогенизациии жидких растительных масел (подсолнечного, рапсового, соевого, пальмового и др.). Современные технологии, исключающие гидрогенизацию, позволяют уменьшить количество ТИЖК в твердых растительных жирах, однако стоимость таких технологий выше на 10-25 %) присутствуют во многих кондитерских изделиях - конфетах, печенье, вафлях, мороженом, плавленых сырках, чипсах, сухариках и др. Эти продукты очень любимы детьми и молодежью. Научная группа по диетическим продуктам, питанию и аллергиям Европейского ведомства по безопасности пищевых продуктов на основании исследований установила, что ТИЖК не усваиваются естественным биологическим путем. Попадая в стенки клеток, такой жир мешает нормальному обмену веществ. Как результат, клетки, с одной стороны, не получают полноценного питания и энергии, с другой - идет накопление токсинов, которые ускоряют старение клеток и развитие атеросклероза. Такую же оценку ТИЖК дают и специалисты института экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя МОЗ Украины.

В Укрметртестстандарте при проведении оценки соответствия продукции отечественного и зарубежного производства определяется содержание в ней транс-изомеров. Полученные результаты свидетельствуют, что на территорию Украины ввозятся и используются при производстве пищевых продуктов гидрогенизированные растительные жиры с содержанием ТИЖК до 60%, тогда, например, в Российской Федерации введено ограничение - не более 8%, а в странах ЕС и Израиля – до 5%. В Дании и Великобритании приняты законы, которые ограничивают содержание таких жиров до 2%, а в США введена обязательная маркировка по их содержанию.

Проведенное в Укрметртестстандарте в прошлом году исследование вафель «Артек» от восьми отечественных производителей выявило, что жиры, которые использовались в этих вафлях, составляли 23-43% ТИЖК. Замечу, что тут ни о каком обмане речь не идет, производители и не думали скрывать содержание транс-изомеров в своей продукции. Дело в том, что на сегодня в Украине нет нормативных документов, которые регламентировали бы содержание ТИЖК. С учетом того, что аналогичный жир без транс-изомеров дороже, можно с уверенностью утверждать: до тех пор, пока законодательно не будут установлены соответствующие нормы, ни один производитель сознательно не откажется от своего дохода.

С целью защиты отечественного рынка от опасной продукции Укрметртестстандарт неоднократно обращался в Минздрав с просьбой установить граничные нормы содержания ТИЖК в растительных жирах и пищевых продуктах, изготовленных с их использованием. Официальные ответы из МОЗ гласят, что организациями ведомства продолжаются научные исследования по регламентации и определению граничного уровня содержания ТИЖК в растительных жирах и жиросодержащих продуктах.

- Насколько безвредны так широко на сегодня рекламируемые энергетические напитки?

- Энергетические напитки искусственно повышают тонус, а для организма, особенно растущего, это не проходит бесследно. Человек использует свои собственные ресурсы – берет их у себя взаймы и, рано или поздно, за это придется расплачиваться – бессонницей, раздражительностью, депрессией. В ЕС требования к маркировке таких напитков установлены в Директиве о маркировке пищевых продуктов, которые содержат хинин и кофеин. Нормами установлено, что на этикетке продукта должно быть написано – «Высокое содержание кофеина». К сожалению, на продуктах, которые реализуются в Украине, такой информации мы не найдем.

- Как Украина намерена обезопасить потребителя?

- В Украине с 1 мая вводится в действие национальный стандарт «Продукты пищевые. Маркировка для потребителей. Общие правила», разработанный Госпотребстандартом с учетом требований международных нормативных документов и стандартов Кодекса Алиментариуса (сборник стандартов по пищевой продукции ООН). Стандарт устанавливает жесткие требования к маркировке на упаковке расфасованных пищевых продуктов отечественного и зарубежного производства, которые реализуются на территории Украины через оптовую и розничную сеть, а также в дошкольных учреждениях, школах, больницах. Чтобы не допустить негативных последствий для производителей, в настоящее время стандарт применяется в условиях переходного периода. Объективная, достоверная и качественно изготовленная информация предоставит потребителям возможность осуществить свое право на осознанный и правильный выбор продуктов питания.

Неля Московская (для УНИАН)