Скоро в украинской армии появится первая женщина-генерал?

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ выражает уверенность, что вскоре в Вооруженных силах появится первая женщина-генерал.

Как сообщили в управлении пресс-службы Министерства обороны, сегодня в Вооруженных силах Украины проходят службу и работают больше 60 тысяч женщин, среди которых почти 18 тысяч являются военнослужащими.

Среди женщин-военнослужащих почти 7% – офицеры и 92% проходят службу по контракту. Еще 169 девушек учатся в высших военных учебных заведениях.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, в процентном соотношении среди стран мира количество женщин в украинской армии является меньше только Армии Израиля, что свидетельствует об активной гендерной политике в ВСУ.

«Так, в Вооруженных силах Украины пока нет женщины-генерала, но это лишь дело времени», - констатировал министр.

Ежедневно из более чем двух тысяч военнослужащих, которые заступают на боевое дежурство по противовоздушной обороне Украины, почти 300 – это женщины.

В своем поздравлении по случаю Международного женского дня Ю.ЕХАНУРОВ поблагодарил женщин за верность и доброту, терпение и веру, милосердие и понимание, беспокойство и поддержку, нежность и любовь и пожелал им радости, здоровья, счастливой судьбы, семейного уюта, тепла, достатка, мира и согласия.