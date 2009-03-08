Ющенко, Тимошенко и Литвин поздравили украинских женщин с 8 марта

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил соотечественниц с Международным женским днем и пожелал всем счастья.

«Я сердечно поздравляю вас с праздником, который начинает весну. Поздравляю матерей, наших любимых, сестер, подруг, дочек до наименьшего и самого дорогого цветочка», - говорится в поздравлении, текст которого размещен на Официальном сайте Президента.

«Мы благодарим вас. За любовь, за чувства, которые оберегают всех нас - ваших мужчин. Вы - самые волшебные и, бесспорно, самые мудрые», - отметил Президент.

Он пожелал счастья и добра, светлой, весенней надежды.

«Весна идет. Жизнь просыпается. Жизнь улыбается. И сегодня, и в будущий майский День Матери, и каждый день - легко и приятно сказать вам: Мы любим вас. И верим в вашу взаимность», - отметил В.ЮЩЕНКО.

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Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО знает, что сегодня жизнь в стране не лучшая, но украинские женщины – самые очаровательные и самые сильные в мире

Как сообщили в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров, об этом идет речь в поздравлении Ю.ТИМОШЕНКО по случаю 8 Марта.

«Сегодня в стране, скажем честно, жизнь не лучшая. Я все это знаю. Именно поэтому такое большое значение для нас сегодня имеет этот праздник - каждая улыбка, каждый добрый и теплый взгляд, каждое слово, сказанное от сердца, каждое действие, сделанное с любовью и от души. Восьмое марта - это день, когда наши любимые мужчины готовят нам свои милые завтраки, дарят цветы и подарки. И это внимание нам очень нужно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, такое внимание вдохновляет женщин и дает новые силы, которые так необходимы, потому что именно на женщинах сегодня лежит большая ответственность за тепло и уют в доме.

«И какие бы ни постигли нас трудности, с какими бы проблемами мы ни встретились, я знаю, что Украинские Женщины – самые очаровательные и самые сильные в мире! И они с честью и достоинством справятся со всеми трудностями. С праздником вас, дорогие мои, родные! Я люблю и крепко-крепко обнимаю всех вас. Весны, Надежды, Лучших ожиданий! Пусть сбываются все ваши мечты! Поверьте, все у нас будет хорошо!», - говорится в поздравлении Ю.ТИМОШЕНКО.

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Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИНА поздравил женщин по случаю 8 Марта.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

“Сердечно поздравляю украинских берегинь с праздником, который возвышенным запевом весны приветствует всепобеждающую сущность любви и красоты”, - говорится в поздравлении.

По мнению председателя ВР, “глубинное содержание этого всенародного праздника символично преисполнено особой обворожительности, являемой обновлением природы, пробуждением земли, торжеством света, тепла, жизни. Его олицетворение - женщина - совмещая в себе животворящие дары, по праву возвеличивается в ипостаси венца благословенного и священного творения. Ее материнским началом обозначено все сущее на нашей земле. Руки матери - первая поддержка и опора каждого из нас”.

Как отметил В.ЛИТВИН в своем поздравлении, “величество земного подвижничества женщины, принесенного на алтарь общественным, трудовым, семейным делам, неразрывно связано и кровно родственно с самоотверженностью, жертвенностью, добротой, милосердием. Ее усилиями, энергией, волей, талантом вдохновляется и преумножается и семейное благосостояние, и мощь государства”.

“Традиционно в украинском обществе женщина играла во многом определяющую роль. Наши наивысшие подъемы увенчаны мудростью и дальновидностью легендарных соотечественниц, их песенно-поэтической душой и неутомимыми руками. И в ХХІ веке женщина на острие времени в качестве движущей силы национального продвижения, общественной подвижницы, вдохновительницы творения добра. В водовороте жизни: в радости и счастье, горе и невзгодах, в богатстве и бедности она неизменная опора, утешение и надежда”, - отметил В.ЛИТВИН и добавил: “Земной уклон и наша безмерная благодарность вам, дорогие матери, жены, сестры, дочери, соратницы за все ваши добродетели и щедроты, за ваше животворящее вдохновение, за то, что вы есть”.

В.ЛИТВИН пожелал женщинам “пусть сердечная благодарность нынешних и будущих поколений, весеннее праздничное настроение возобновит ваши жизненные силы, вознесет ваши помыслы и энергию творения во славу Женщины-берегини, родной земли, всей Украины. Мира, добра вам, благосклонности судьбы, счастья и радости на долгие и счастливые годы”.