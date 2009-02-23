Налоговая «почистила» игровые заведения в Керчи

Сотрудники Управления налоговой милиции Крыма изъяли в Керчи более 60 единиц игрового оборудования на сумму предварительной оценки свыше 520 тысяч гривен.

"Как показали проведенные в игровых залах проверки, игровой бизнес в Керчи ведется зачастую с нарушениями действующего законодательства – без необходимых разрешающих документов. Прослышав об идущем по игровым заведениям рейде, массово стали закрываться игровые залы, вывешивая на своих дверях таблички с надписями "Закрыто". Данные заведения будут проверены в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы налоговой Крыма.

Материалы по каждому из фактов будут переданы в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.