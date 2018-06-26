В Евпатории рванул не газ?

Официальная причина взрыва в пятиэтажном доме в Евпатории пока не названа. Следователи продолжают работу.

Тем временем, правительственная комиссия по расследованию обстоятельств трагедии уже вынесла свой вердикт. Катастрофа произошла из-за утечки кислорода и газовой смеси из баллонов для сварки, которые хранились в подвальном помещении. Взрыв инициировала искра от электроприборов – в подвале находились холодильник, телевизор и воздушный компрессор, заявил руководитель комиссии, первый вице-премьер Александр Турчинов.

Доктор технических наук по специальностям «физика горения и взрыва», «технология взрывчатых веществ и боеприпасов», профессор Владимир Захматов, которого в качестве независимого эксперта в январе пригласили в Евпаторию местные депутаты, отбрасывает «газовую версию». Физик уверен: в «хрущёвке» рванул не газ, а взрывчатое вещество, эпицентр взрыва находился не в подвале, а в районе второго этажа.

УНИАН-Крым обратился к профессору Захматову за комментарием.

– Владимир Дмитриевич, почему Вы не считаете причиной трагедии взрыв газовоздушной смеси?

– На базе того, что я видел, а я там был через месяц после происшествия, и заключений комиссии по газовой сети и по баллонам, я считаю, что это не взрыв газа. Почему? Во-первых, специалисты говорят, что газовая сеть была в порядке. Во-вторых, по другому протоколу из всех найденных баллонов только из одного баллона или из двух баллонов (там разные версии), возможно, была утечка. Но, понимаете, эти баллоны были обнаружены после того, как они побывали под завалом. И даже если бы была утечка из двух баллонов, даже если бы эти баллоны полностью были бы опустошены, и если бы весь газ, который пошёл, равномерно смешался и образовал взрывоопасную концентрацию (далеко не любая концентрация газа, не любая смесь газа может взрываться – только в узких пределах), то, так как на улице был холодный воздух, а баллоны хранились в теплом помещении – помещение это небольшое, оно весь подвал не охватывало, отделено от других помещений подвала дверьми, – я считаю, что газ заполнил бы это помещение и пошёл бы на улицу. То есть я не считаю возможным заполнение газом всего значительного объема в подвале, и в любом случае, как бы это ни произошло, но от взрыва газа не было бы разрушений такого дома!

– А если бы взорвался газ, как бы разрушился дом?

– Вспучился бы пол на первом этаже. Ну, возможно, были бы подняты, выбиты некоторые плиты из пола, но не разрушены. Не было бы дробления этих плит! Была бы, возможно, выбита дверь, выбиты окна в подвале, если бы они там были, и эта бы взрывная волна вышла бы во двор и побила бы окна.

– В экспертном заключении Вы пишете о взрыве взрывчатого вещества…

– Да, я считаю, что это было бризантное взрывчатое вещество. Почему я так считаю? Массовое дробление строительных конструкций характерно именно для высокоскоростной взрывной волны. Около одной опорной стены срезано всё как ножом! Взрыв разрушил одну опорную стенку. Я думаю, что заряд находился недалеко от этой опорной стенки, все промежуточные перегородки между двумя другими опорными стенками были разрушены, и здание осело. Заряд (точно определить его нельзя) был от 30-ти до 60-ти килограммов.

– Где мог находиться заряд?

– По характеру разрушений стен, которые остались, я считаю, что он находился на уровне второго этажа. Там есть признаки, указывающие на то, что максимальные разрушения в оставшейся части на уровне второго этажа, а вверх и вниз они уменьшаются. Это ярко выражено, и до сих пор можно посмотреть.

– То есть, в какой-то из квартир на втором этаже?

– Да, уточнять я не могу… Я указал примерное положение, и уже пусть прокуратура, имея план дома, уточняет номера квартир.

– Вам удалось вычислить скорость детонации?

– Удалось найти разлет большого фрагмента, который, как я предположил, находился в комнате эпицентра взрыва. И по разлету фрагмента – у него очень характерный был полет: он пролетел над крышей рядом стоящего магазина – мне удалось приблизительно оценить скорость детонации.

– Под фрагментом Вы имеете в виду батарею?

– Так точно! Всё было усыпано мелкими осколками, что также характерно для бризантного взрывчатого вещества, и был только один крупный осколок – вот этот вот фрагмент.

– Какая взрывчатка была в доме?

– Я считаю, что это мог быть тротил или гексоген. Наиболее вероятно. Например, гексогена для такого взрыва хватило бы одного стандартного мешка… Чтобы точно сказать, какое взрывчатое вещество (было в доме – ред.), нужно иметь результаты физико-химической экспертизы. Я сомневаюсь в том, что они есть. Почему? Хорошо брать экспертизы – они называются «смывы». То есть, например, при взрыве устоял какой-то фрагмент стены недалеко от того места, где находилось взрывчатое вещество, с него берется смыв и химическим анализом устанавливается вид взрывчатого вещества. А тут весь дом-то обрушился (несколько подъездов дома полностью обрушились – ред.)! То есть, та комната, где находилось взрывчатое вещество, она где-то в середине или близко к середине завала (была – ред.). Как там найдешь эти фрагменты? Я вот не считаю, что в данном случае – при полном разрушении дома – возможен объективный анализ. Невозможно точно сказать: нет признаков взрывчатого вещества. Для того, чтобы это сказать, нужно каждый обломок из завала провести через химический анализ, но физически, даже если загрузить все криминалистические лаборатории Украины, это вряд ли возможно.

По мнению доктора технических наук, в доме хранилось ворованное взрывчатое вещество.

– Оно незаконно хранилось в жилом доме. А когда взрывчатые вещества хранятся в жилом доме, то всегда случаются вот такие происшествия. Всегда! Это неизбежно!

У профессора Захматова вызывает беспокойство слабый контроль за хранением взрывчатых веществ и боеприпасов в Украине, их свободное хождение.

– Я считаю, что взрыв в Евпатории и вот эти так называемые случайные пожары в Лозовой и Новобогдановке (а я не считаю, что это случайные пожары, я в советское время 9 лет работал по теме тушения штабелей и боеприпасов, и такие пожары, которые произошли, не могут носить случайный характер) – это звенья одной цепи. Следствие слабого контроля со стороны государства за тем, что Украина имеет.

ОФИЦИАЛЬНО

Прокуратура Крыма ожидает результатов судебной экспертизы, назначенной сразу после взрыва.

– Специалисты должны сказать следствию, что там на самом деле произошло, где и как. Пока проводятся экспертизы, окончательных выводов нет, – сообщила пресс-секретарь прокурора Крыма Наталия Бояркина.

Заключение Владимира Захматова поступило в прокуратуру, в настоящее время оно рассматривается следователями.

СПРАВКА

Взрыв в жилом пятиэтажном 6-подъездном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории прогремел вечером 24 декабря 2008 года. В результате трагедии погибли 27 человек. Удалось спасти 21 человека.

Сразу после взрыва прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по ст. 196 Уголовного кодекса Украины по факту неосторожного уничтожения и повреждения чужого имущества, повлекшего тяжелые телесные повреждения и гибель людей. 28 декабря крымской прокуратурой дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.367 УК Украины (служебная небрежность, повлекшая тяжкие последствия), которое объединено в производство с ранее возбужденным делом. По подозрению в совершении преступления в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны директор коммунального предприятия «Жилищник-1», мастер технического участка и газоэлектросварщик. В подвальном помещении дома находилась мастерская предприятия «Жилищник-1», там хранились баллоны с кислородом и газовой смесью.