Налоговая изъяла крупнейшую с начала года партию спирта в Крыму

Нелегальный канал поступления спирта на территорию Крымской автономии перекрыли сотрудники налоговой милиции в ходе проведения операции "Алкоголь".

Как сообщили в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, КамАЗ с пластиковыми бочками, заполненными жидкостью с характерным запахом спирта, налоговики задержали на территории брошенной фермы в одном из сел Симферопольского района автономии.

Перевозка груза осуществлялась без необходимых сопроводительных документов. "Из незаконного оборота изъята крупнейшая с начала 2009 года партия спирта в Крыму в количестве 13,4 тыс. литров", - отметили в налоговой.

Изъятый спирт находится на ответственном хранении на территории одного из винзаводов Крыма. Устанавливаются отправитель и получатель груза.