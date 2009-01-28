Жесткие условия для Черноморского флота предлагают выдвинуть в УНП

Украинская народная партия настаивает на том, чтобы Министерство иностранных дел Украины в одностороннем порядке выдвинуло требование к руководству Черноморского флота России немедленно предоставить поэтапный план вывода своих военно-морских подразделений с территории Крыма.

Об этом заявил первый командующий Военно-Морскими Силами Украины, представитель УНП Борис КОЖИН.

Он также считает, что Верховная Рада Украины должна немедленно принять законопроект, который бы запрещал исполнительной власти даже затрагивать вопрос о пролонгации договора об аренде Российской Федерацией военно-морской базы в Севастополе.

«Если Россия не начнет выводить свой флот из Севастополя сейчас, она добровольно не выведет его никогда», - убежден вице-адмирал, слова которого цитирует пресс-служба УНП.

Б.КОЖИН считает, что исполнительная власть Украины должна выдвигать жесткие условия о выводе ЧФ России из Севастополя, в частности, срочно принять решение о конфискации всей военной техники после 2017 года.

По его словам, «если Россия увеличит количество кораблей, которые постоянно базируются в Севастополе, или личный состав - это станет беспрекословным доказательством, что она не намерена вывести свой флот до 2017 года». «Для того чтобы выполнить договорные обещания и вывести свой флот с украинской территории своевременно - до 2017 года - Россия должна начать уже сейчас срочно выводить свой флот, а не увеличивать его количество», - подчеркнул первый командующий ВМС Украины.