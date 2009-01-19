В Крыму в эти выходные гаишники задержали 70 пьяных водителей

В эти выходные в Крыму сотрудники Госавтоинспекции задержали 70 пьяных водителей.

Как сообщает сегодня пресс-служба ГАИ Крыма, в субботу было задержано 33 водителя, находящихся в нетрезвом состоянии, а в воскресенье – 37.

В целом, 17 января сотрудниками Крымской ГАИ было выявлено 640 нарушений Правил дорожного движения, а 18 января – 600 нарушений ПДД.

В субботу на территории Автономной Республики Крым произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых погиб один человек и 5 получили травмы различной степени тяжести. В воскресенье в Крыму, по данным ГАИ, не произошло ни одного ДТП.

С 17 ноября 2008 года – времени вступления в силу закона, предусматривающего увеличение размеров штрафов за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, – по 18 января 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло на 234 ДТП меньше. Погибло на 41 человека меньше и на 275 меньше пострадали.