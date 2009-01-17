Суд «помиловал» организатора махинаций с землей в Севастополе

Печерский районный суд Киева не поддержал ходатайства следствия об аресте 46-летнего организатора мошенничеств с землей Министерства обороны Украины в Севастополе.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Организатору афер избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Преступная группа в течение 2006-2008 годов занималась в Севастополе незаконным отчуждением объектов недвижимости МОУ с последующей реализацией коммерческим структурам, чем нанесла значительный ущерб государству.