Суд «помиловал» организатора махинаций с землей в Севастополе
10:40, 17 января 2009Крым
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Вместо ареста взяли подписку о невыезде
Печерский районный суд Киева не поддержал ходатайства следствия об аресте 46-летнего организатора мошенничеств с землей Министерства обороны Украины в Севастополе.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Организатору афер избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Преступная группа в течение 2006-2008 годов занималась в Севастополе незаконным отчуждением объектов недвижимости МОУ с последующей реализацией коммерческим структурам, чем нанесла значительный ущерб государству.
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