Поезд «Донецк-Севастополь» меняет периодичность курсирования
11:19, 14 января 2009Крым
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Потому что меньше пассажиров
В связи с уменьшением пассажиропотока в зимний период Донецкая железная дорога (ДЖД) вносит изменения в периодичность курсирования некоторых пассажирских поездов, в частности поезда "Донецк-Севастополь".
Об этом сообщили в пресс-службе ДЖД.
Согласно сообщению, поезд №47/48 сообщением "Донецк-Севастополь" с 17 января по 3 марта будет курсировать через день по нечетным числам.
Время отправления и прибытия остается неизменным.
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