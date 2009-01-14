Поезд «Донецк-Севастополь» меняет периодичность курсирования

В связи с уменьшением пассажиропотока в зимний период Донецкая железная дорога (ДЖД) вносит изменения в периодичность курсирования некоторых пассажирских поездов, в частности поезда "Донецк-Севастополь".

Об этом сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, поезд №47/48 сообщением "Донецк-Севастополь" с 17 января по 3 марта будет курсировать через день по нечетным числам.

Время отправления и прибытия остается неизменным.