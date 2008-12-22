Погода в Крыму на 23-25 декабря

В Крыму в ближайшие дни ожидается мокрый снег.

Как сообщает украинский Гидрометцентр, во вторник, 23 декабря, на полуострове температура воздуха днем составит 1-6° тепла, ночью от 5°мороза до 0°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Местами гололед.

24-25 декабря днем 0-5° тепла, ночью от 3° мороза до 2° тепла. В среду ожидается восточный ветер, 7-12 м/с. В четверг северо-западный ветер, 7-12 м/с.