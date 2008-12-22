Крымские Деды Морозы терпят убытки

Из-за финансового кризиса в стране крымские фирмы, предоставляющие услуги Дедов Морозов и Снегурочек, переживают трудные времена.

Как передает корреспондент УНИАН, в Симферополе в этом году около получаса услуг Деда Мороза и Снегурочки обойдутся заказчику от 150 до 300-400 грн.

При этом, сотрудники почти всех фирм, куда обратился УНИАН, сообщили, что из-за финкризиса к ним не поступали заказы от детских садов и школ, кроме того, не приглашают Дедов Морозов и на корпоративы. "Корпоративы в этом году отказались (от услуг), школы отказались, детские сады отказались. В детсадах стараются нянечку нарядить, сторожа, в школах - кого-то из старшеклассников... То есть своими силами обходятся. В этом году намного меньше вызовов, несмотря на то, что цена на услуги повысилась на копейки", - сообщили в одной из крымских фирм. Так, как рассказала сотрудница фирмы, до 31 декабря полчаса услуг Деда Мороза и его внучки обойдутся в 100 грн. (в прошлом году было 80 грн.), а непосредственно в новогоднюю ночь - 170 грн. В услуги входит поздравление с Новым годом, вручение ребенку купленного родителями подарка, просмотр подготовленных детьми выступлений.

В другой фирме сообщили, что в новогоднюю ночь полчаса услуг Деда Мороза и Снегурочки обойдутся в 150-200 грн. (в прошлом году цена составляла до 150 грн.). "В этом году очень мало заказов, - посетовала сотрудница фирмы. - Садики не заказывают, корпоратов нет".

Работники еще одной фирмы сообщили, что получасовые услуги их Деда Мороза и Снегурочки, начиная с 28 декабря, будут стоить 300 грн. "Гарантируем трезвого Деда Мороза и веселые игры", - отметила сотрудница фирмы.

Деда Мороза-"одиночку" в Симферополе можно найти и за 100 грн. Правда, для этого гражданам придется искать "частников". "У нас работает добрый частный Дед Мороз без Снегурочки. Он очень любит детей и работает только с ними. В новогоднюю ночь стоимость 20-25 минут его услуг - 100 грн.", - сообщила знакомая Деда Мороза-"частника".