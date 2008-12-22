Указ Ющенко о создании СЭЗ в Севастополе ждут до Нового года

В Севастополе ожидают, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уже в скором времени подпишет указ о создании в городе свободной экономической зоны (СЭЗ).

Как сообщили в Отделе по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации, об этом заявил первый заместитель председателя горгосадминистрации Владимир КАЗАРИН.

«Это будет экономическим прорывом. Это сдвинет наш город не на порядок, а на два, три порядка выше. Это совершенно другое состояние города, совершенно другой уровень международных связей. Другой уровень развития экономики и целый ряд проблем, которые десятилетиями мучили наш город, перестанут существовать как таковые. Потому что мы сможем эти проблемы решать», - отметил В.КАЗАРИН.

Председатель горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН сообщил, что указ Президента по проекту СЭЗ в Севастополе может появиться уже до Нового года. «Это итог нашей кропотливой работы, - отметил глава СГГА. - Наш проект продвигается в нужном направлении. Тем более, что глава государства поставил задачу всем регионам подготовить план антикризисных действий. Свободная экономическая зона - как раз такая действенная мера».