Грач считает, что Ющенко и Тимошенко пора извиниться и уйти

Лидер коммунистов Крыма, народный депутат (фракция КПУ) Леонид ГРАЧ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО должны извиниться перед украинским народом и подать в отставку.

Об этом Л.ГРАЧ сообщила пресс-служба нардепа.

«Лучший выход (из трудной ситуации в стране) вне сомнений – это: чтобы они оба (В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО) вышли, если не на Майдан, то к телевизионным камерам, извинились за все беды, которые принесли украинскому народу, за то, что подняли руку на единство всех славян - нерушимую дружбу России и Украины - и за многое другое, и сказали, что, если можете, простите нас, а мы подаем в отставку и уходим со своих постов и политической арены вообще», - сказал коммунист.

По его мнению, если этого не произойдет, то народ будет «синеть от холода, пухнуть от голода, и еще многие-многие катаклизмы до президентских выборов ждут Украину».