Слухи о смерти «Первой крымской» оказались сильно преувеличены

Главный редактор газеты «Первая крымская» Лиля БУДЖУРОВА опровергает распространенную в некоторых СМИ информацию о закрытии издания из-за экономичеческого кризиса в стране.

В заявлении Л.БУДЖУРОВОЙ, текст которого распространил сегодня Информационный пресс-центр, отмечается, что информация о закрытии «1К» из-за кризиса появилась в ряде электронных крымских СМИ (речь идет о теле- и радиоканале). «Учитывая, что это произошло в самую активную фазу подписной кампании, мы расценили это не только как попытку дискредитировать газету в глазах читателя, но и как способ сократить число ее подписчиков», - говорится в заявлении главреда газеты.

Редакция считает, что ряд структур пытается не только пошатнуть экономическое состояние газеты, но «и вообще подорвать доверие» к ней. «В этом могут быть заинтересованы как финансовые, так и политические структуры, которым «мешает» «Первая крымская», - считает Л.БУДЖУРОВА.

Она заверила, что коллектив «1К» не собирается вступать в конфликт с теми СМИ, которые распространили дезинформацию. «У коллектива газеты нет намерения вступать в конфликт с теми СМИ, кто позволил себе распространение дезинформации о «Первой крымской», понимая, что одни из них сделали это не со злым умыслом, а только доверившись одному источнику, не проверив достоверность информации; а другие просто выполняли указание своего владельца», - отмечается в заявлении.

«Первая крымская» работает и будет работать стабильно, добавила Л.БУДЖУРОВА.

Она призвала коллег-журналистов «не изменять профессиональным стандартам даже в трудные дни экономического кризиса».