США усилят своё присутствие в Крыму

Соединенные Штаты Америки планируют открыть в Крыму свое представительство.

Как уже сообщал УНИАН, на брифинге в Вашингтоне официальный представитель Государственного департамента США Шон МАККОРМАК заявил, что представительство США в Симферополе не будет консульством. По его словам, American Presence Post будет состоять только из одного-двух дипломатов, которые будут заниматься "культурными событиями, политическими докладами".

Американское дипломатическое присутствие в Крыму Ш.МАККОРМАК сравнил с американскими представительствами, которые были открыты во времена администрации Билла КЛИНТОНА в разных регионах Франции, что помогло властям США понять настроения населения в удаленных от столицы регионах. Этот опыт был успешным, и США практикует открытие таких представительств в других странах мира, сообщил он.

При этом Ш.МАККОРМАК отметил, что открытие представительства не должно рассматриваться как американское вмешательство в российскую сферу интересов. Однако он не исключил, что некоторые российские политики могут расценить этот шаг США как провокацию.

Госдепартамент США не сообщает, когда именно планируется открытие этого представительства.

Украина приветствует намерение США положить начало американскому дипломатическому присутствию (американский представительский офис) в Симферополе. Об этом говорится в подписанной 19 декабря в Вашингтоне Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, текст которой обнародован сегодня на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины. Хартию подписали глава МИД Украины Владимир ОГРЫЗКО и госсекретарь США Кондолиза РАЙС.

В этом рамочном документе стороны, в частности, подчеркивают взаимное стремление усилить двусторонние отношения в экономической, политической, дипломатической, культурной сферах и сфере безопасности.

При этом, как отмечается в Хартии, "поддержка суверенитета, независимости, территориальной целостности и нерушимости границ друг друга составляет основу двусторонних отношений".

Открытие Представительства США в Крыму усилит напряженность в регионе, такое мнение УНИАН высказал главный редактор интернет-проекта "ФЛОТ2017" Дмитрий ТИМЧУК.

"Последние исследования Центра Разумкова засвидетельствовали, что только 7,6% жителей Крыма поддерживают вступление Украины в НАТО. А поскольку между НАТО и США в украинском обществе преимущественно ставят знак равенства, то усиление присутствия Соединенных Штатов в Крыму будет восприниматься большинством неосведомленных граждан как очередная "агрессия НАТО". Соответственно, в регионе следует ожидать определенное противодействие американскому присутствию. Это легко прогнозировать", - отметил эксперт.

В то же время, по словам Д.ТИМЧУКА, это происходит на фоне уменьшения присутствия России в Крыму. По его словам, речь идет о сокращении российского Черноморского флота, уменьшение финансовой поддержки различных пророссийских общественных и политических движений. "Естественно, это создаст повод для заангажированных крымских политологов заявлять: "Россия отказывается от ЧФ и Крыма в интересах США. Крым стал разменной картой российско-американских отношениях из-за того, что НАТО не дало Украине ПДЧ, а Россия, в свою очередь, уходит из Крыма, и туда приходят американцы", - сказал Д.ТИМЧУК. Хотя, отметил эксперт, в действительности такая интерпретация событий вряд ли отвечает действительности.

"Считаю, что американцы несколько поторопились с таким решением, ведь это, бесспорно, вызовет достаточно большие политические спекуляции и нагнетание ситуации", - констатировал Д.ТИМЧУК.