Ющенко потребует от Плакиды и Куницына стабильности в регионе

Руководители регионов должны обеспечить экономическую и политическую стабильность на местах. Об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет говорить завтра на совещании с председателями областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций и председателем Совета министров АР Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы сообщила, что совещание будет посвящено вопросу минимизации негативных последствий мирового финансового кризиса.

На основании данных об экономической и макроэкономической ситуации в регионах на совещании будут обсуждены срочные меры, которые необходимо предпринять для выхода из кризиса.

Также Президент будет говорить о том, что первоочередной задачей для региональной власти является вопрос выполнения местных бюджетов и недопущение социального напряжения, сказала И.ВАННИКОВА.