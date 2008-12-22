На Новый год трамваи Евпатории будет охранять милиция

Трамваи Евпатории в новогоднюю ночь будут сопровождать милицейские наряды.

"В новогоднюю ночь всегда есть наряды сопровождения трамваев, это обычное явление, это происходит из года в год", - сообщила по телефону УНИАН-Крым руководитель пресс-службы исполнительного комитета Евпаторийского городского совета Елена ГАРМАШОВА.

"Милиционеры будут находиться как в самом трамвае, так и (в общем в городе) будут усиленные патрули", - сказала Е.ГАРМАШОВА.

По ее словам, милицейское сопровождение необходимо для избежания неприятных ситуаций в новогоднюю ночь, в частности, для предотвращения возможных конфликтов между нетрезвыми гражданами. "Ну, знаете, пьяные или еще что-то такое... Потом всякие петарды (могут веселые граждане начать кидать в трамвай или даже взрывать в нем)", - отметила руководитель пресс-службы исполкома.

Трамваи будут работать, ориентировочно, до 3-х часов ночи. "Нет смысла работать всю ночь", - сказала Е.ГАРМАШОВА.

***Евпатория – единственный в Крыму "трамвайный" город.