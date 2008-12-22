В Евпатории отключили горячую воду

В крымском городе Евпатория прекращена подача горячей воды потребителям из-за сокращения лимита газа.

Как сообщила по телефону УНИАН руководитель пресс-службы исполнительного комитета Евпаторийского городского совета Елена ГАРМАШОВА, лимиты газа, выделяемые на Евпаторию, не позволяют подавать горячую воду. "Ситуация связана с ограничениями лимитов газа", - сказала она, добавив: наверняка, подобным образом дело обстоит не только в Евпатории.

Е.ГАРМАШОВА не смогла уточнить, по какой причине сокращен лимит газа Евпатории. "Это уже не к нам вопрос, а к газовщикам, которые поставляют газ...Долгов каких-то особых у Евпатории нет", - сказала руководитель пресс-службы исполкома.

С отоплением в Евпатории пока проблем нет. "Пока на отопление хватает (лимитов)", - отметила Е.ГАРМАШОВА.

***В Евпатории - более 100 тысяч жителей.