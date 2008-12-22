В Симферополе налоговая накрыла подпольный алкоцех

В Симферополе сотрудники налоговой милиции выявили и пресекли работу «подпольного» цеха по производству фальсифицированной алкогольной продукции.

Как сообщает пресс-служба Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, 38-летний симферополец организовал в гаражах производство поддельной водки.

Сотрудники налоговой изъяли около 700 литров спирта, более 500 бутылок готовой к продаже поддельной водки, 4 машинки для закупорки бутылок винтовыми колпачками, свыше 2,5 тысяч пробок, около 1,5 тысяч марок акцизного сбора, этикетки и др.

Готовый фальсификат «подпольщик» продавал по 10-11 грн. за бутылку 0,5 литра. Кроме того, мужчина уже начал поставлять поддельный алкоголь в один из магазинов города.

В настоящее время образцы алкогольной продукции и марок акцизного сбора направлены на исследование.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.