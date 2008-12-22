АНОНСЫ НА 23 ДЕКАБРЯ

10.00. Под руководством министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Владимира Баженова состоится заседание коллегии Министерства ЖКХ автономии.

На повестку дня вынесен вопрос «О неотложных мерах по обеспечению стабильного оказания жилищно-коммунальных услуг в Автономной Республике Крым и преодолению негативного влияния мирового финансового кризиса на работу предприятий отрасли».

Симферополь, ул. Киевская, 78 (в актовом зале КРПП «Крымтроллейбус»).

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11.00. Учредительная конференция коалиции «Крым без табачного дыма».

Симферополь, ул. Пушкина, 3 (КРУ «Центр здоровья»).

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11.00. Пресс-конференция по результатам мониторинга материалов печатных периодических СМИ (о наличии в сообщениях "языка вражды", проявлений расизма, ксенофобии и других форм нетерпимости).

Симферополь, ул. Пушкина, 18 (2-й этаж).

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11.00. Заседание правления Ассоциации органов местного самоуправления АРК и Севастополя.

В заседании примет участие крымский спикер Анатолий Гриценко.

Каб. № 607 Верховной Рады АРК.

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12.00. Первый заместитель Постоянного представителя Президента Украины в Крыму Евгений Драпятый вручит ордена «За заслуги III степени» праведникам народов мира и Украины - людям разных национальностей, которые в период фашистской оккупации Крыма спасали от гибели евреев и крымчаков.

В программе - презентация фотовыставки праведников народов мира и Украины, выступление творческих коллективов центра «Хесед Шимон».

Симферополь, ул. Миллера, 58 (помещение БЕЦ «Хесед Шимон»).

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12.00. Пресс-конференция «Симферопольский антикризисный штаб планирует сократить до 30% чиновников».

Пресс-конференцию проводят Виталий Лазуткин – председатель Совета представителей городской громады Симферополя; Иван Бровченко – заместитель председателя СПГГС; Игорь Сидорчук – член президиума СПГГС.

Симферополь, ул. Севастопольская, 8, к. 106 (Информационный пресс-центр).

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12.30. Чествование участников Великой Отечественной войны А.Аматуни и Н.Молчанова с 85-летием.

Каб. № 607 Верховной Рады АРК.

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15.00. Чествование доктора философских наук, профессора, академика Крымской академии наук, заведующего кафедрой философии Таврического национального университета им. В.И.Вернадского, заслуженного работника культуры АРК Феликса Лазарева с 70-летием.

Ф.Лазарев - автор более 15 монографии и 200 статей. Его труды изданы во многих странах мира.

В торжественной церемонии примет участие заместитель председателя Совета министров Крыма Татьяна Умрихина.

Мероприятие состоится в Симферополе, на основной сцене Русского академического драматического театра им. Горького.

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19.00. Ожидается участие председателя Верховной Рады АРК А.Гриценко в мероприятии, посвященном 50-летнему юбилею народного артиста Украины В.Карпова.

Симферополь, Крымский академический украинский музыкальный театр.

В плане возможны изменения!