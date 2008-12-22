Хотите стать политиком?

Политическая ассоциация «Хотим изменений» собирается обучать простых украинцев, которые хотят стать политиками.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, ассоциация «Хотим изменений» будет заниматься подготовкой нового поколения профессиональных политиков, опираясь на европейские традиции политической жизни: открытость, отказ от связей политики с бизнесом, профессионализм, карьерный рост внутри партий.

Президент ассоциации Константин БОНДАРЕНКО отметил, что организация ставит цель – консолидировать активных граждан и на основе совместной работы разработать план внедрения изменений во все сферы политической, экономической и социальной жизни, а в дальнейшем – предложить свои кадры и свои идеи на суд избирателей.

«Мы начинаем долгосрочную программу обучения тех, кто хочет совершенствоваться в политической и организационной работе. Отказываясь от ориентации на существующих украинских политиков, мы начинаем работу с низового уровня, работы в регионах. Лишь инициатива снизу позволит воплотить наши идеи», – подчеркнул К.БОНДАРЕНКО.

20 декабря встреча с общественностью прошла в Днепропетровске, следующая встреча К.БОНДАРЕНКО с гражданми состоится в Харькове в январе 2009 года, а затем подобные встречи пройдут во всех областных центрах Украины.

Принципиальным моментом, как отметил К.БОНДАРЕНКО, является то, что политассоциация «Хотим изменений» – это не электоральный проект, и задачу принимать участие в выборах она перед собой пока не ставит. «Мы – политическая ассоциация граждан, готовых действовать ради изменений. На следующем этапе мы предложим нашим потенциальным союзникам множество форматов взаимодействия: от форумов по обсуждению насущных проблем и стратегий до обучения профессиональным навыкам политической деятельности, развития коммуникационных способностей и участия в конкретных акциях», – заявил К.БОНДАРЕНКО.