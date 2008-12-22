В Крыму то ли нетрезвый, то ли сонный водитель стал причиной ДТП

В Крыму из-за водителя (который, по одним данным, был пьяным, по другим - сонным) столкнулись два легковых автомобиля. В результате дорожной аварии травмированы 4 человека.

Авария произошла сегодня ночью в районе симферопольского поселка Хошкельды.

По данным пресс-службы крымского управления МЧС, водитель автомобиля ВАЗ-21115 заснул за рулем - машина выехала на встречную полосу и врезалась в ВАЗ-2106.

Вместе с тем, пресс-служба крымского управления ГАИ сообщает, что водитель ВАЗа 15-й модели управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и "по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения", где машина столкнулась с вазовской "шестеркой".

По данным ГАИ, 37-летний водитель ВАЗ-21115 получил ушиб грудной клетки и перелом костей левой голени. 27-летний водитель "шестерки" отделался "ушибленной раной нижней губы", 32-летний пассажир этого авто получил закрытый перелом спинки носа, еще один пасажир - 25-летний парень - закрытую травму позвоночника.

По данным МЧС, водитель и два пассажира "шестерки" доставлены в военный госпиталь, а водитель ВАЗа 15-й модели - в Луговскую больницу.

В военном госпитале на вопрос, являются ли доставленные к ним после аварии люди военнослужащими, ответили утвердительно.