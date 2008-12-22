В Крыму пьяный загремел в больницу после «встречи» со штырем в заборе

В Ленинском районе Крыма 27-летний мужчина госпитализирован с проникающим ранением грудной клетки.

Как сообщает сегодня пресс-служба крымского управления МЧС, вечером в воскресенье в пгт Багерово пьяный, перелезая через забор, наткнулся на металлический штырь.

В результате несчатного случая мужчина получил "проникающее ранение грудной клетки слева" и был доставлен в больницу.

Состояние пострадавшего - средней степени тяжести.