В Крыму пьяный загремел в больницу после «встречи» со штырем в заборе
10:37, 22 декабря 2008Крым
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Состояние - средней степени тяжести
В Ленинском районе Крыма 27-летний мужчина госпитализирован с проникающим ранением грудной клетки.
Как сообщает сегодня пресс-служба крымского управления МЧС, вечером в воскресенье в пгт Багерово пьяный, перелезая через забор, наткнулся на металлический штырь.
В результате несчатного случая мужчина получил "проникающее ранение грудной клетки слева" и был доставлен в больницу.
Состояние пострадавшего - средней степени тяжести.
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